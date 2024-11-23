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بعد فوز مصر على ليبيا.. الترتيب النهائي لبطولة شمال إفريقيا تحت 17 عاما

08:45 م السبت 23 نوفمبر 2024

منتخب مصر ضد ليبيا (2)

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كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات بطولة شمال إفريقيا تحت 17 عاما، بفوز منتخب مصر على نظيره الليبي بسباعية مقابل هدف.

وتصدر منتخب مصر بطولة شمال إفريقيا برصيد 9 نقاط، بعد الخسارة من المغرب، والفوز على الجزائر وتونس وليبيا على التوالي.

وتأهل منتخب مصر كمتصدر للبطولة، بجانب المنتخب المغربي وصيفا له.

ترتيب بطولة شمال إفريقيا تحت 17 عاما

1.مصر (9 نقاط)

2.المغرب (8 نقاط)

3.تونس (7 نقاط)

4.الجزائر (3 نقاط)

5.ليبيا (دون نقاط)

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