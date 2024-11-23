خلال 30 دقيقة.. شاهد هدفي توتنهام في مرمى مانشستر سيتي
كتب ـ محمد الميموني:
تقام مباراة توتنهام ضد نظيره مانشستر سيتي الآن، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.
وسجل جيمس ماديسون نجم منتخب إنجلترا وتوتنهام الهدف الأول في مرمى السيتي بالدقيقة 13 من عمر شوط المباراة الأول، ثم عاد من جديد بالهدف الثاني في الدقيقة 20.
🔥🔥 توتنهام يفاجئ مانشستر سيتي ويفتتح التسجيل عن طريق ماديسون#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشستر_سيتي_توتنهام #PremierLeague pic.twitter.com/jlqhlwRW4j
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2024
ويحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة حتى الآن.
🤯⚽️ خطأ كارثي من غفارديول استغله ماديسون وسجل هدفًا رائعًا في شباك مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشستر_سيتي_توتنهام #PremierLeague pic.twitter.com/QNzk2ahhCm
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2024
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