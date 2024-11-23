خلال 30 دقيقة.. شاهد هدفي توتنهام في مرمى مانشستر سيتي

كتب ـ محمد الميموني:

تقام مباراة توتنهام ضد نظيره مانشستر سيتي الآن، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وسجل جيمس ماديسون نجم منتخب إنجلترا وتوتنهام الهدف الأول في مرمى السيتي بالدقيقة 13 من عمر شوط المباراة الأول، ثم عاد من جديد بالهدف الثاني في الدقيقة 20.

ويحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة حتى الآن.

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