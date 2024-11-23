لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا

مصر

7 1
18:00

ليبيا

الدوري المصري

الزمالك

0 1
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

0 3
19:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

خلال 30 دقيقة.. شاهد هدفي توتنهام في مرمى مانشستر سيتي

08:30 م السبت 23 نوفمبر 2024

توتنهام ضد السيتي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

تقام مباراة توتنهام ضد نظيره مانشستر سيتي الآن، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وسجل جيمس ماديسون نجم منتخب إنجلترا وتوتنهام الهدف الأول في مرمى السيتي بالدقيقة 13 من عمر شوط المباراة الأول، ثم عاد من جديد بالهدف الثاني في الدقيقة 20.

ويحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

سباعية منتخب مصر في ليبيا تؤمن التأهل إلى أمم إفريقيا للناشئين (فيديوهات)

فوز أرسنال وعودة ولفرهامبتون.. ماذا يحدث في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي؟

مان سيتي ضد توتنهام مانشستر سيتي توتنهام مان سيتي مباراة مانشستر سيتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بعد حصد الكرة الذهبية".. مانشستر سيتي يكرم رودري قبل بداية مباراة توتنهام

إعلان

إعلان