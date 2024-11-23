"بمشاركة عبد القادر".. فريق قطر يتلقى الهزيمة من الشحانية في الدوري القطري

كتب - يوسف محمد:

تلقى فريق قطر القطري الهزيمة اليوم، من نظيره الشحانية، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين بالدوري القطري.

وشهدت مباراة قطر والشحانية، مشاركة النجم المصري أحمد عبد القادر لاعب فريق قطر، منذ بداية المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق الشحانية رصيده في الدوري القطري، إلى النقطة رقم 11 في المركز السابع، بينما توقف رصيد فريق قطر عند النقطة رقم 10 في المركز الحادي عشر في المركز قبل الأخير بالدوري القطري.

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