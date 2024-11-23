أرسنال يفوز على نوتنجهام بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

كتب ـ محمد الميموني:

التقي أرسنال ونظيره نوتنجهام اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25.

وانتهت المباراة بين الفريقين بفوز الجانرز على نوتنجهام فورست بنتيجة 3ـ0.

سجل نجم أرسنال بوكيا ساكا، الهدف الأول في الدقيقة 15 من عمر المباراة ثم عاد الجانرز بهدف ثاني بقدم توماس بارتي في الدقيقة 52، وأضاف إيثان نوانيري الهدف الثالث في الدقيقة 86.

واحتل نادي أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة.