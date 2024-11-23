والده مات بسبب الإدمان وشقيقته مغنية.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة كريستيانو رونالدو

كتب - يوسف محمد:

لم تكن قصة صعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى قمة الكرة العالمية سهلة، بل أن صاحب ال 39 عاماً مر في بدايته بالعديد من المراحل الدرامية، بداية من طفولته ونشأته وسط عائلة فقيرة في البرتغال.

وأحد الأمور الدرامية الكبيرة، التي مر بها النجم البرتغالي، كانت في بداية مسيرته الرياضية، هى إدمان والده جوزيه دينيس أفيرو والد رونالدو وكان والد رونالدو أحد الجنود في الجيش البرتغالي، عقب عودة رونالدو من الخدمة العسكرية، اتجه إلى إدمان الكحوليات بسبب تعرضه إلى الإصابة بجروح قوية خلال مشاركته في الحرب أنجولا مع الجيش البرتغالي.

وتناول والد النجم البرتغالي للمشروبات الكحولية بشكل كبير ومستمر، أدت إلى إصابته بفشل كلوي، ليتوفى في عام 2005.

وفي عام 2009 وخلال إحدى اللقاءات التليفزيونية، التي أجراها صاحب الـ 39 عاماً مع بيرس مورجان، خلال عرض فيديو لوالده على الشاشة، لم يتمالك النجم البرتغالي دموعه.

وقال رونالدو: "اعتقدت أن هذا الحوار سيكون مضحكاً، ولكنني لم أتوقع أن أبكي، ولكنني أمتلك مشاعر كبيرة حالياً بعد مشاهدة هذا الفيديو ولم أتحدث مع والدي كثيراً بشكل طبيعي".

ولم تخلو قصة رونالدو من الدراما ولكن هذه المرة مع والدته، ماريا دورولوس، التي على الرغم من دعمها الدائم له وظهورها المستمر برفقة الأسطورة البرتغالية في مختلفة المحافل وكذلك دعمها الدائم له منذ طفولته لممارسة كرة القدم، إلا أنها كانت قد تقوم بعمل أحد أكبر الأخطاء تجاه نجم البرتغال الأول.

وخرجت والدة رونالدو خلال الفيلم الوثائقي الذي تم عرضه لعنوان "رونالدو"، وأكدت أنها كانت تنوي إجهاضه بسبب الفقر وعدم إمتلاك المال الكافي، بالإضافة إلى إدمان والده على تناول الكحول ولكن الطبيب رفض هذا الأمر لتتراجع عن قرارها بعد ذلك.

وكل ذلك اختلف بعد تألق النجم البرتغالي، حيث باتت والدة رونالدو تظهر معه بشكل دائم، وتتواجد برفقته في مختلف الأندية التي ينتقل إليها في أي من دوريات العالم المختلفة.

ومعاناة رونالدو لم تتوقف، عند رغبة والدته في البداية التخلص منه وإجهاضه، بل أن الأمر تواصل بعدما أصبح أحد أهم اللاعبين في العالم ولكن هذه المرة كانت الصعوبات التي يواجهها رونالدو، مع شقيقه الأكبر هوجو أفيرو، الذي لم يختلف كثيراً عن والده، حيث أنه عاني من الإدمان على الكحوليات.

وعمل رونالدو بكل الطرق لمساعدة شقيقه من إدمان الكحوليات، وهو ما حدث بالفعل وتخلص هوجو من إدمان الكحوليات، ليقوم رونالدو بمنحه أحقية إدارة متحفه في ماديرا البرتغالية.

ويمتلك رونالدو أيضاً أختين، وهما إيليما المتخصصة في مجال الأزياء، بجانب شقيقته الأخرى وهى كاتيا أفيرو وتعمل مطربة وبدأت حياتها الفنية في عام 2005 قبل أن تتوقف عن الغناء في عام 2007 ومن حتى تعود إليه مرة آخرى في عام 2013.

أقرأ أيضاً:

خماسية إنتر ميلان تعيد الفريق إلى رقم قياسي منذ 60 عاما (فيديو)

موعد مباراة الأهلي و ستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة