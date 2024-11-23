سقوط السيتي وفوز أرسنال.. ماذا حدث في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي؟

كتب - محمد القرش:

انتهت جميع مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، عدا مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبر.

وفاز أرسنال على نظيره نوتنجهام فورست بثلاثية دون رد، بينما فاز ولفرهامبتون على فولهام برباعية بعد التأخر بهدف.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد ليستر - (2-1)

برايتون ضد بورنموث - (2-1)

أرسنال ضد نوتنجهام - (3-0)

أستون فيلا ضد كريستال - (2-2)

إيفرتون ضد برينتفورد - (0-0)

فولهام ضد ولفرهامبتون - (1-4)

مانشستر سيتي ضد توتنهام - (0-4)