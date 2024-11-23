لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا

مصر

7 1
18:00

ليبيا

الدوري المصري

الزمالك

0 1
20:00

المصري

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

0 1
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

سقوط السيتي وفوز أرسنال.. ماذا حدث في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي؟

07:47 م السبت 23 نوفمبر 2024

فريق أرسنال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

انتهت جميع مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، عدا مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبر.

وفاز أرسنال على نظيره نوتنجهام فورست بثلاثية دون رد، بينما فاز ولفرهامبتون على فولهام برباعية بعد التأخر بهدف.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد ليستر - (2-1)

برايتون ضد بورنموث - (2-1)

أرسنال ضد نوتنجهام - (3-0)

أستون فيلا ضد كريستال - (2-2)

إيفرتون ضد برينتفورد - (0-0)

فولهام ضد ولفرهامبتون - (1-4)

مانشستر سيتي ضد توتنهام - (0-4)

الدوري الإنجليزي مان سيتي ضد توتنهام آرسنال ضد نوتينغهام فورست أرسنال السيتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
والده مات بسبب الإدمان وشقيقته مغنية.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة كريستيانو رونالدو

إعلان

إعلان