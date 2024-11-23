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حالة واحدة للتأهل.. ما موقف منتخب مصر للشباب بعد فوز تونس على الجزائر؟

07:22 م السبت 23 نوفمبر 2024

منتخب شباب مصر

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كتب - محمد القرش:

فاز منتخب تونس على نظيره الجزائر بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من تصفيات بطولة شمال إفريقيا.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب التونسي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بينما فقد المنتخب الجزائري الفرصة في الصعود بعد احتلال المركز الرابع برصيد نقطتين فقط.

وأصبح منتخب مصر الآن يمتلك فرصة تأهله إلى كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث يواجه نظيره التونسي يوم الثلاثاء المقبل.

ولا يوجد شئ يؤهل الفراعنة سوى الفوز على نظيره التونسي، وفي حال التعادل يصعد تونس برصيد 7 نقاط ومصر 5.

وفوز مصر يؤهلهم برصيد 7 نقاط وتونس تقف عند النقطة السادسة في المركز الثالث.

ترتيب مجموعة منتخب مصر للشباب

1. المغرب (7 نقاط) - 3 مباريات

2. تونس (6 نقاط) - 3 مباريات

3. مصر (4 نقاط) - 3 مباريات

4. الجزائر (نقطتان) - 3 مباريات

5. ليبيا (دون نقاط) - مباراتان

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