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"قبل بداية لقاء عجمان".. الجزيرة الإماراتي يعلن إصابة محمد النني

06:45 م السبت 23 نوفمبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    النني
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    محمد النني 1
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    محمد النني لاعب منتخب مصر
  • عرض 5 صورة
    النني مع فريق الجزيرة
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كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، إصابة نجم الوسط المصري محمد النني، غيابه عن مباراة فريقه أمام عجمان بالدوري الإماراتي.

وكشف نادي الجزيرة الإماراتي، عن غياب لاعب الوسط محمد النني، عن مباراة الفريق أمام عجمان الإمارات، قبل بداية المباراة ولكن دون الكشف عن حجم الإصابة.

ويلاقي فريق الجزيرة الإماراتي، نظيره عجمان اليوم، في إطار منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإماراتي.

ويحتل فريق الجزيرة الإماراتي، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 13 نقطة.

وكان محمد النني، انضم إلى فريق الجزيرة الإماراتي مع بداية الموسم الحالي، بعد انتهاء تعاقده مع أرسنال الإنجليزي.

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نادي الجزيرة الإماراتي محمد النني الدوري الإماراتي عجمان الإمارات
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