خماسية إنتر ميلان تعيد الفريق إلى رقم قياسي عمره 60 عاما (فيديو)

كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.

وفاز الإنتر على نظيره هيلاس فيرونا بخماسية دون رد على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي.

ولأول مرة يحقق إنتر ميلان تلك النتيجة في الدوري الإيطالي خارج الأرض منذ 60 عاما.

وكان قد فاز الإنتر على نظيره إي سي ميلان بخماسية مقابل هدفين على ملعب سان سيرو، في الجولة 27 من موسم 1994/95.

نهاية الشوط الأول بتقدم إنتر على مضيفه هيلاس فيرونا بخماسية تاريخية!#فيرونا_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/4LU0tyYc9s — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 23, 2024

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