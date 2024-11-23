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خماسية إنتر ميلان تعيد الفريق إلى رقم قياسي عمره 60 عاما (فيديو)

06:03 م السبت 23 نوفمبر 2024

إنتر ميلان

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كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.

وفاز الإنتر على نظيره هيلاس فيرونا بخماسية دون رد على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي.

ولأول مرة يحقق إنتر ميلان تلك النتيجة في الدوري الإيطالي خارج الأرض منذ 60 عاما.

وكان قد فاز الإنتر على نظيره إي سي ميلان بخماسية مقابل هدفين على ملعب سان سيرو، في الجولة 27 من موسم 1994/95.

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إنتر ميلان الدوري الإيطالي الميلان إنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا
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