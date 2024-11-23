"توقف المفاوضات".. مستجدات بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

كتبت-هند عواد:

كشف صحيفة "تايمز" البريطانية، مستجدات بشأن مستقبل المحترف المصري محمد صلاح مع ليفربول، إذ ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت الصحيفة، أن المفاوضات بين ليفربول وصلاح توقفت، ولم يتوصل الثنائي لاتفاق على التجديد، إذ أن اللاعب يريد التجديد لمدة 3 مواسم، وهذا يتعارض مع سياسة النادي، وهكذا يوجد احتمالية لرحيل اللاعب مجانا بنهاية الموسم.

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 8 أهداف.

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