لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا

مصر

- -
18:00

ليبيا

الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي

0 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

إعلان

مدرب يثير الجدل بالاعتداء على لاعبه.. والأخير يعلق: "شتم الفريق" (فيديو)

03:21 م السبت 23 نوفمبر 2024

فريق تالاس دينيزلي التركي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمدرب في أحد النوادي في تركيا، وهو يعتدي على أحد لاعبيه في غرفة تبديل الملابس.

وظهر هذا المدرب، في مقطع الفيديو، يسب أحد اللاعبين ويعتدي عليه بالضرب، مما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد انتشار مقطع الفيديو، رد اللاعب على الواقعة، وقال في تصريحات نقلها موقع "RT": "أنا أقول الحقيقة لقد حصلت على بطاقة حمراء بسبب شتم الحكم في مباراة ضد إركيليتسبور، وفي نهاية اللقاء، صرخ المدرب في وجهي بغضب واستدار وشتم الفريق وقلت للمدرب ما الأمر؟ فضغط على رقبتي وفي النهاية قبلت يده وتصالحت معه".

اقرأ أيضًا:

مسؤول في بيراميدز يكشف مفاجأة بشأن صلح الشحات والشيبي

تركيا إركيليتسبور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان