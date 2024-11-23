مدرب يثير الجدل بالاعتداء على لاعبه.. والأخير يعلق: "شتم الفريق" (فيديو)

كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمدرب في أحد النوادي في تركيا، وهو يعتدي على أحد لاعبيه في غرفة تبديل الملابس.

وظهر هذا المدرب، في مقطع الفيديو، يسب أحد اللاعبين ويعتدي عليه بالضرب، مما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

Kayseri'de Amatör Lig ekibi Talas Denizspor'un U18 antrenörü D.N., itiraz eden futbolcusunu soyunma odasında darp etti.pic.twitter.com/rHamkuZjqY — Tümspor (@Haber7_Spor) November 21, 2024

وبعد انتشار مقطع الفيديو، رد اللاعب على الواقعة، وقال في تصريحات نقلها موقع "RT": "أنا أقول الحقيقة لقد حصلت على بطاقة حمراء بسبب شتم الحكم في مباراة ضد إركيليتسبور، وفي نهاية اللقاء، صرخ المدرب في وجهي بغضب واستدار وشتم الفريق وقلت للمدرب ما الأمر؟ فضغط على رقبتي وفي النهاية قبلت يده وتصالحت معه".

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