

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ليستر سيتي نظيره تشيلسي عند 02:30 ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي لمباراة ليستر سيتي:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: ويسلي فوفانا، بنوا بادياشيلي، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، نوني مادويكي.

خط الهجوم: كول بالمر، جواو فيليكس، نيكولاس جاكسون.

تشكيل ليستر لمباراة تشيلسي:

حارس المرمى: مادس هيرمانسن.

خط الدفاع: فيكتور بيرنث كريستانسن ـ ميمح كالب أوكولي، فوت فايس، جيمس جستين.

خط الوسط: هاري وينكس، بوباكاري سوماري، ويلفريد نديدي.

خط الهجوم: بلال الخنوس ـ جيمي فاردي ـ كيسي ماكاتير.

ويحتل فريق تشيلسي قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، فيما يحتل ليستر سيتي المركز 15 برصيد 11 نقطة.

ملخص بأبرز أحداث مباراة ليستر سيتي وتشيلسي:

بدأ فريق تشيلسي المباراة بسيطرة نسبية على الكرة ثم تعرض لاعب ليستر سيتي هاري وينكس للإصابة بالدقيقة 10 ليتم استبداله بزميله أوليفر سكيب.

ومرر إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي كرة في الدقيقة 15 لزميله جاكسون الذي سددها بشباك ليستر متقدمًا لفريقه.

وتصدى حارس مرمى ليستر سيتي في الدقيقة 29 لتسديدة قوية من لاعب تشيلسي مادويكي.

وألغى حكم المباراة هدفًا سجله تشيلسي في الدقيقة 33 بداعِ وجود حالة تسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وواصل فريق تشيلسي السيطرة على مجريات الشوط قبل أن تصل كرة في الدقيقة 42 للاعب ليستر سيتي ويلفريد نديدي الذي سددها أعلى مرمى تشيلسي ثم رد تشيلسي بعد دقيقتين بتسديدة من لاعبه مادويكي مرت بجوار مرمى ليستر سيتي.

وسجل إيندز فرنانديز الهدف الثاني لفريق تشيسلي بالدقيقة 75.