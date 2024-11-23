تشيلسي ضد ليستر



متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ليستر سيتي نظيره تشيلسي عند 02:30 ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي لمباراة ليستر سيتي:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: ويسلي فوفانا، بنوا بادياشيلي، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، نوني مادويكي.

خط الهجوم: كول بالمر، جواو فيليكس، نيكولاس جاكسون.

تشكيل ليستر لمباراة تشيلسي:

حارس المرمى: مادس هيرمانسن.

خط الدفاع: فيكتور بيرنث كريستانسن ـ ميمح كالب أوكولي، فوت فايس، جيمس جستين.

خط الوسط: هاري وينكس، بوباكاري سوماري، ويلفريد نديدي.

خط الهجوم: بلال الخنوس ـ جيمي فاردي ـ كيسي ماكاتير.

ويحتل فريق تشيلسي قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، فيما يحتل ليستر سيتي المركز 15 برصيد 11 نقطة.

ملخص بأبرز أحداث مباراة ليستر سيتي وتشيلسي:

وتقدم تشيلسي بهدف مبكر سجله اللاعب نيكولاس جاكسون بعد مرور 15 دقيقة من عمر الشوط الأول.