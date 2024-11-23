تشيلسي يعود إلى طريق الانتصارات بثنائية أمام ليستر بالدوري الإنجليزي

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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

عاد فريق تشيلسي مرة أخرى إلى طريق الانتصارات بالفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره ليستر سيتي خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم فريق تشيلسي بهدف مبكر بعد مرور 15 دقيقة سجله لاعبه نيكولاس جاكسون ثم عزز زميله إينزو فرنانديز التقدم بهدف ثانِ بالدقيقة 75، فيما قلصّ ليستر سيتي النتيجة بهدف سجله لاعبه جوردان آيو بالدقيقة 90+5 من ركلة جزاء.

ورفع فريق تشيلسي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 22 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتبقي له مباراة الجولة 12.

وتوقف رصيد فريق ليستر سيتي عند النقطة 10 في المركز16 بجدول ترتيب المسابقة.

وكان فريق تشيلسي قد تعادل في الجولة الماضية من المسابقة قبل فترة التوقف بهدف لمثله مع أرسنال.

ملخص بأبرز أحداث مباراة ليستر سيتي وتشيلسي:

بدأ فريق تشيلسي المباراة بسيطرة نسبية على الكرة ثم تعرض لاعب ليستر سيتي هاري وينكس للإصابة بالدقيقة 10 ليتم استبداله بزميله أوليفر سكيب.

ومرر إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي كرة في الدقيقة 15 لزميله جاكسون الذي سددها بشباك ليستر متقدمًا لفريقه.

وتصدى حارس مرمى ليستر سيتي في الدقيقة 29 لتسديدة قوية من لاعب تشيلسي مادويكي.

وألغى حكم المباراة هدفًا سجله تشيلسي في الدقيقة 33 بداعِ وجود حالة تسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وواصل فريق تشيلسي السيطرة على مجريات الشوط قبل أن تصل كرة في الدقيقة 42 للاعب ليستر سيتي ويلفريد نديدي الذي سددها أعلى مرمى تشيلسي ثم رد تشيلسي بعد دقيقتين بتسديدة من لاعبه مادويكي مرت بجوار مرمى ليستر سيتي.

وكاد فريق تشيلسي يضيف الهدف الثاني بالدقيقة 54 من هجمة مرتدة انتهت بتسديدة لجاكسون تصدى لها حارس ليستر سيتي لتسقط أمام بالمر الذي سددها ولكن ارتطمت في قدم ماديوكي.

واصل فريق تشيلسي خلال الدقائق التالية السيطرة على الكرة ولكن دون خطورة فعلية على مرمى ليستر سيتي.

وسجل تشيلسي الهدف الثاني بالدقيقة 76 عن طريق لاعبه إنزو فرنانديز.

الهدف جاء بعدما أرسل كوكوريلا كرة عرضية داخل منطقة جزاء ليستر سيتي حولها جاكسون برأسه تجاه المرمى ولكن تصدى لها حارس ليستر لتسقط أمام إنزو الذي أسكنها الشباك معززاً تقدم تشيلسي.

ودفع المدير الفني لفريق تشيلسي بالدقيقة 81 باللاعب روميو لافيا بدلاً من كايسيدو وباللاعب نكونو بدلاً من جواو فيليكس.

وقلصّ ليستر سيتي النتيجة بهدف من ركلة جزاء سددها لاعبه جوردان آيو بنجاح بالدقيقة 90+5.

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