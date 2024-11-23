"لحسم التأهل".. موعد مباراة مصر وليبيا والقناة الناقلة

كتبت-هند عواد:

يدخل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، مباراة حاسمة ضد ليبيا، في ختام تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية للناشئين، والمقرر إقامتها العام المقبل في كوت ديفوار.

ويسعى منتخب مصر تحت 17 عاما بقيادة مديرهم الفني أحمد الكاس، لتحقيق الفوز الذي لا بديل له، لحسم التأهل لأمم أفريقيا.

موعد مباراة مصر وليبيا

يواجه منتخب مصر للناشئين نظيره ليبيا، في السادسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات شمال إفريقيا، المقامة في المغرب.

القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا

تنقل مباراة مصر وليبيا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا للناشئين، على قناة أون تايم سبورتس، بتعليق محمد الغياتي.

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل؟

وحافظ منتخب مصر على آماله في الصعود إلى بطولة أمم أفريقيا، بعد فوز في الثواني الأخيرة بالجولة الماضية على تونس، بنتيجة 3-2.

واستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات بهزيمة قاسية من المغرب، بخماسية مقابل هدف، ليعود ويفوز على الجزائر، بنتيجة 2-1.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على ليبيا للتأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين.