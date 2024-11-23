ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح في المران.. أفشة رفقة مصطفى حسني.. نيمار داخل منزله

"بالشتوي".. محمد صلاح ينشر صورة جديدة له قبل بداية مران ليفربول

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للريدز.

وقام نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، بنشر صورة عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما نشر النجم البرازيلي نيمار، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من داخل منزله.

وشارك النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال تواجده في مران المارد الأحمر.

وحرص حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه.

ونشر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد هاني، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة أحد أصدقائه.

وقام الفرنسي كريم بنزيما، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات في الملعب.

وشارك أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، متابعيه على موقع "إنستجرام"، صورة له رفقة مجموعة من أصدقائه.

كما نشر نجم النادي الأهلي محمد مجدى أفشة صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة الداعية مصطفى حسني.

ونشر نجم ريال مدريد الإسباني جود بيلينجهام، صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للملكي.

أقرأ أيضاً:

مصدر يكشف لمصراوي سبب تأخر مباراة فاركو وإنبي

أحمد سليمان: "لاعبو أحد الفرق تأخروا على معسكر المنتخب .. وتم التقليل من عواد"