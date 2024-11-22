"بالشتوي".. محمد صلاح ينشر صورة جديدة له قبل بداية مران ليفربول

كتب - يوسف محمد:

شارك نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، متابعيه عدد من الصور خلال التوجه للتواجد في المران الجماعي للريدز.

ونشر صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتين خلال التوجه للمشاركة في المران الجماعي لليفربول وهو يرتدي ملابس فصل الشتاء.

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره إبسويتش تاون الإنجليزي، يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ12 بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويذكر أن محمد صلاح، لم يشارك رفقة منتخب مصر في مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا، خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

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