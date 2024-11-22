"زميل ميسي".. نجم الأرجنتين السابق يقترب من تدريب إنتر ميامي الأمريكي

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كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الجمعة، اقتراب نجم المنتخب الأرجنتيني السابق خافيير ماسكيرانو ومدرب منتخب التانجو للشباب تحت 21 عاماً، من تولي القيادة الفنية لفريق إنتر ميامي الأمريكي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة السابق، على رأس المرشحين لتولي القيادة الفنية لفريق إنتر ميامي، خلفاً للأرجنتيني تاتا مارتينو.

ويضم فريق إنتر ميامي الأمريكي نجم كرة القدم الأرجنتينية، وزميل ماسكيرانو السابق، في برشلونة والمنتخب ليونيل ميسي، بالإضافة إلى أن نجم المنتخب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، يمتلك حصة في ملكية النادي الأمريكي.

وكان مارتينو المدير الفني السابق لإنتر ميامي، أعلن يوم الجمعة السابق رحيله عن الفريق الأمريكي، في مؤتمر صحفي.

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