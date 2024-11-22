رياض محرز يقود أهلي جدة للفوز على الفيحاء بالدوري السعودي (فيديو)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قاد النجم الجزائري بصفوف أهلي جدة، رياض محرز، فريقه للفوز بهدف نظيف على نظيره الفيحاء خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي.

وسجل رياض محرز هدف اللقاء من ركلة جزاء بعد مرور 21 دقيقة من عمر الشوط الأول.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 17 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الفيحاء عند النقطة 7 في المركز 16.

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