"بمشاركة تريزيجيه".. الريان يتلقى الهزيمة في الدوري القطري للمباراة الثالثة على التوالي

كتب - يوسف محمد:

تلقى فريق الريان القطري الهزيمة، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، من فريق الشمال بالدوري القطري.

وشهدت المباراة، مشاركة النجم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، منذ بداية المباراة رفقة فريق الريان.

وتعد هذه هي الهزيمة الثالثة على التوالي، لفريق الريان في مختلف البطولات.

وبهذه النتيجة توقف رصيد الريان القطري، عند النقطة العاشرة في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد الشمال عند النقطة رقم 13 في المركز السادس بالدوري القطري.

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