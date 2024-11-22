حمدي فتحي شارك أساسيًا... الوكرة يخسر بثلاثية أمام الغرافة بالدوري القطري (فيديو)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لم يستطع فريق الوكرة الحفاظ على تقدمه أمام نظيره الغرافة وخسر بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري القطري.

وشارك حمدي فتحي بقميص الوكرة أساسيًا حتى نهاية المباراة؛ إذ لمسّ الكرة 82 مرة مررها 60 مرة من بينها 49 تمريرة صحيحة بدقة (82)، فيما أرسل 5 كرات طولية صحيحة من أصل 9، فيما سدد كرتين إحداهما في المرمى و الأخرى خارجه بينما تصدى لتسديدتين.

وفاز بـ 3 التحامات أرضي من أصل 6، بينما فاز بالتحامين هوائيين من أصل 3، فيما خسر الحيازة 17 مرة.

وشهد تشكيل الغرافة توجد المحترف التونسي الأسبق بصفوف الزمالك، فرجاني ساسي أساسيًا.

وتقدم فريق الوكرة بهدف بعد مرور 20 دقيقة عن طريق لاعبه ريكاردو جوميز من ركلة جزاء، فيما تعادل أحمد الجناحي هدف التعادل لفريق الغرافة بالدقيقة 45+2. وتقدم خوسيلو بهدف ثاني لفريق الغرافة بالدقيقة 60 ثم أضاف وكاس مينديز لاعب الوكرة الهدف الثالث للغرافة بالخطأ في مرماه.

ورفع فريق الغرافة رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 18 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري القطري بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الرابع والمتبقي له مباراة الجولة العاشرة. وتوقف رصيد فريق الوكرة عند النقطة 14 في المركز الخامس.

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