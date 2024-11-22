"نفتقد برشلونة".., ميسي يكشف عن رغبته في العودة إلى إسبانيا

كتب - يوسف محمد:

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، على أنه يخطط للعودة مرة أخرى للعيش في إٍسبانيا.

وقال ميسي، في تصريحات عبر قناة "TV 3": "أنا وأطفالي وزوجتي، نفتقد برشلونة كثيراً، وخططنا المستقبلية هي العودة للعيش في برشلونة، عشت حياتي كلها في برشلونة ولدينا أصدقاء في المدينة".

وأضاف: "برشلونة تحت قيادة هانز فليك فريق مذهل، لست متفاجئ مما يقدمه الفريق، خاصة وأنه يتم الاستعانة بلاعبين من لاماسيا".

واختتم ميسي تصريحاته: "انضمام اللاعبين الشباب للفريق الأول لبرشلونة، ليس شيئاً غريباً على الفريق، ذلك يحدث منذ انضمامي للفريق بعمر 13 عاماً".

وكان النجم الأرجنتيني، رحل عن صفوف فريق برشلونة، في صيف 2021 متجهاً إلى فريق باريس سان جيرمان ومنه الانتقال إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي.

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