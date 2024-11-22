فانتازي.. مدرب ليفربول يصدم 5% من مُديري الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

صدم مدرب ليفربول، آرني سلوت، 5% من مدربي لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثانية عشر المقرر لها غدا السبت.

وقال المدرب الهولندي في المؤتمر الصحفي: "نحن حريصون على الجميع، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإصابات العضلية، أليسون يتدرب مع حراس المرمى لكنه ليس جاهزًا لمباراة الأحد".

وأضاف: "فيرجيل فان ديك بخير وتدرب معنا اليوم، وترينت ألكسندر أرنولد لم يتدرب معنا بعد لكنه يقترب من التعافي لذا نتوقع عودته إلينا قريبًا".

وواصل: "الأيام الأخيرة من التعافي صعبة بالنسبة للاعبين، حيث يتعين عليهم الانتقال من التدريب المنفرد إلى الجماعي".

واختتم مدرب ليفربول: "كل ما يمكنني قوله هو أن أليسون وجوتا لا أتوقع أن يكونا متاحين لمباراة ريال مدريد، ومن الممكن أن يكون أرنولد معهم".

ويلاقي ليفربول نظيره ساوثهامبتون يوم الأحد المقبل، قبل أن يلاقي ريال مدريد في يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر.

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