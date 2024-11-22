كتبت-هند عواد:

أثار ترويج نجم منتخب مصر السابق محمد زيدان لإحدى منصات المراهنات، جدلا واسعا، خاصة أن مثل هذه المنصات والتطبيقات محجوبة داخل مصر ومحرمة دينيا.

محمد بيومي خبير اللوائح يفجر مفاجأة بشأن زيدان

وقال محمد بيومي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يمنع اللاعبين والمدربين وأعضاء مجالس الإدارات الأندية والاتحادات، من التعامل منصات المراهنات، لأنهم شخصيات مؤثرة.

وأضاف عن ترويج محمد زيدان لمنصة مراهنات: "في المنطقة العربية وتحديدا مصر، قانونا المراهنات ممنوعة، لأنها قمار، وما شارك فيه زيدان يعرضه للمساءلة الجنائية، وعلى الاتحاد المصري أن يتخذ إجراءات ضد زيدان، ويرفع عليه دعوى قضائية".

وأوضح: "لأن ما فعله في عرف القانون جريمة، ومجرد الترويج للمراهنات حتى إذا لم يشارك فيها، يعد جريمة، والاتحاد بصفته المسؤول عن اللعبة في مصر، يجب أن يتحرك، فهو السلطة العليا التي ترعى اللعبة".

المادة 325 قانون العقوبات

وقال محمد بيومي، إن المادة رقم 352 من قانون العقوبات، تمنع مشاركة أي مواطن في ألعاب القمار والمراهنات، وتعاقب من يفعل ذلك.

وتنص المادة المذكورة أعلاه لقانون 17 لسنة 1955، على أنه كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب بالحبس وبغرامة.

المراهنات في كرة القدم تندرج تحت مظلة القمار، وتسببت في ضياع مستقبل العديد من الشباب، بينهم لاعبين في أندية شهيرة، أبرزهم الإيطالي ساندرو تونالي نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الذي تعرض للإيقاف لمدة 10 أشهر في أكتوبر الماضي، بسبب المرهنات، وذلك بعدما خاض 12 مباراة مع فريقه المنضم إليه حديثا.

وفي أكتوبر الماضي، حرم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، المراهنات التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات، وقال إنها تعتبر من أشكال القمار المحرم شرعا، واستشهد بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90].

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