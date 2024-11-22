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اللاعب العالمي "نيمان" خلال زيارته لنادي مدينتي للجولف: مؤهل لاستضافة بطولات عالمية

03:45 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    اللاعب العالمي نيمان خلال زيارته لنادي مدينتي للجولف (2)
  • عرض 6 صورة
    اللاعب العالمي نيمان خلال زيارته لنادي مدينتي للجولف (3)
  • عرض 6 صورة
    اللاعب العالمي نيمان خلال زيارته لنادي مدينتي للجولف (1)
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    اللاعب العالمي نيمان خلال زيارته لنادي مدينتي للجولف (5)
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    اللاعب العالمي نيمان خلال زيارته لنادي مدينتي للجولف (6)
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زار لاعب الجولف العالمي خواكين نيمان نادي مدينتي للجولف، ورافقه خلال جولته، عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي صورًا خلال الجولة التفقدية التي قام بها لاعب الجولف العالمي خواكين نيمان داخل النادي واحتفت بزيارته.

وأشاد خواكين نيمان بجودة ملاعب نادي مدينتي للجولف، مؤكدًا أنها تضاهي أشهر وأكبر ملاعب الجولف في العالم ومؤهلة لاستضافة بطولات الجولف الاحترافية العالمية.

ويعد نادي مدينتي للجولف أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى، وتم اختياره كأفضل ملعب جولف في أفريقيا لعام 2023 متفوقا على أكثر من 900 ملعب داخل القارة السمراء، فضلا عن فوزه بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر لثلاث أعوام متتالية ( 2021 / 2022 / 2023)، وذلك بحسب تصنيف World Golf Awards المتخصصة بتقييم ملاعب الجولف على مستوى العالم.

نادي مدينتي للجولف مدينتي مجموعة طلعت مصطفى عمر هشام طلعت
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