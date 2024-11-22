آرني سلوت يعلق على تجديد عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي

كتب - محمد القرش:

علق مدرب نادي ليفربول، آرني سلوت، على تجديد بيب جوارديولا تعاقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2027.

وقال آرني سلوت في المؤتمر الصحفي: "فريق ساوثهامبتون أكثر من جيد، لقد شاهدتهم يلعبون ضد مانشستر سيتي وأرسنال وولفرهامبتون، إنهم قادرون على مواجهة فرق مثلنا".

وأضاف: "لقد كانوا غير محظوظين بعض الشيء ولديهم أسلوب لعب جيد للغاية، الجميع يقول إن مانشستر سيتي وريال مدريد صعبان، لكنني أعتقد أن مباراة ساوثهامبتون ستكون صعبًا أيضًا".

وعن تجديد عقد جوارديولا: "هذا أمر جيد لمانشستر سيتي وللدوري الإنجليزي الممتاز، إنه بالتأكيد أحد أفضل المدربين وربما الأفضل إذا نظرت إلى ما فعله".

وواصل: "من ناحية أخرى، لديهم الكثير من اللاعبين ذوي الجودة العالية لدرجة أن جوارديولا إذا قرر الرحيل فلن يسقط الفريق، إنه أمر جيد لجماهير مانشستر سيتي ومثير للاهتمام بالنسبة للمدربين أن يستمروا في مواجهة أفضل مدرب في كرة القدم على الإطلاق".

واختتم المدرب الهولندي: "يحتل ساوثهامبتون المركز الأخير في الدوري، لكنهم يجعلون الأمور صعبة على الفرق في المراكز الخمسة الأولى، ولديهم أسلوب مثير للاهتمام، إنه لمن دواعي سروري مشاهدة مبارياتهم".

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