مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

كتب - محمد القرش:

أسفرت قرعة دوري الأمم الأوروبية التي أقيمت اليوم الجمعة، عن مواجهات نارية يشهدها شهر مارس 2025.

وكان قد تأهل 8 منتخبات إلى دور ربع النهائي، البرتغال، وفرنسا، وإسبانيا، وألمانيا كمركز أول، بجانب هولندا، والدنمارك، وإيطاليا، وكرواتيا كمركز ثاني.

ويواجه منتخب كرواتيا نظيره فرنسا، بينما يلاقي إسبانيا منافسه هولندا في دور ربع النهائي.

وبعد احتلال صدارة المجموعة الثالثة يواجه المنتخب الألماني نظيره الإيطالي، بالإضافة إلى مواجهة نارية بين الدنمارك والبرتغال.

وتقام مباريات الذهاب لدور ربع النهائي يوم 20 مارس 2025، بينما تجرى مواجهات الإياب يوم 23 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن تقام مواجهات نصف النهائي يومي 4 و5 يونيو 2025، والنهائي يوم 8 من الشهر ذاته.

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