جوارديولا يكشف سبب تواجده مع مانشستر سيتي لمدة 11 عاما

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي مانشستر سيتي عن تمديد عقد المدرب بيب جوارديولا مع الفريق، حيث وقع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات حتى عام 2027.

وقال بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "لدي مشاعر خاصة تجاه هذا النادي، ولهذا السبب أنا سعيد للغاية بالبقاء هنا لموسمين آخرين".

وأضاف: "تم تجديد عقدي لأننا فزنا بالكثير من الألقاب وإلا فلن أبقى 11 عامًا هنا في مكان أشعر فيه بالحب، عليك الفوز والحصول على عقد وأعلم أنه إذا لم أفز ربما لن أستمر".

وواصل: "أنا أستمتع بالتواجد هنا وأحب عملي، أحب أن أكون مدربا لهذا النادي، قلتها عدة مرات، حال شعرت بعكس ذلك سأتصل برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأخبرهم أن الأفضل للنادي الآن هو أن أغادر".

واختتم المدرب الإسباني: "لا أنسى موسمي الأول هنا مع اللاعبين الذين كانوا معي في تلك اللحظة، لقد ساعدني ذلك كثيرًا على فهم النادي والفريق والدوري الإنجليزي والعديد من الأشياء".

وتولى بيب جوارديولا تدريب فريق مانشستر سيتي في موسم 2016/17، قادما من بايرن ميونخ.

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