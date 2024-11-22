"استقالة وهروب وفساد".. استمرار تأثير "قبلة روبياليس" على الكرة النسائية الإسبانية

كتبت-هند عواد:

يستمر التأثير السلبي لأزمة قضية روبياليس في نهائي كأس العالم للسيدات 2023، على كرة القدم النسائية في إسبانيا، وفقا لما قالته رئيسة الدوري الإسباني بياتريس ألفاريز.

وفي نهائي كأس العالم للسيدات 2023، قام لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق، بتقبيل لاعبة برشلونة جينيفر هيرموسو، أثناء استلام الميداليات، وتعرض بعدها لانتقادات لاذعة، تسببت في استقالته، وخضوعه للتحقيق الجنائي وإيقافه 3 سنوات.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وهرب روبياليس إلى جمهورية الدومينيكان، قبل التحقيق معه وبعض أعضاء الاتحاد، بتهم الفساد وغسيل الأموال، وفقا لموقع "RT".

وقالت رئيسة الدوري الإسباني بياتريس ألفاريز خلال المؤتمر الدولي لكرة القدم النسائية: "ما حدث في نهائي كأس العالم دفع بعض الرعاة إلى الفرار، وكنا على وشك الحصول على راع رئيسي (في كرة القدم النسائية الإسبانية) لكن مع انفجار كهذا لا أحد يريد الضجيج".

وأتمت: "لا أحد يريد أن يكون في دائرة الضوء الإعلامي، خاصة بعد التأثير الذي أحدثه السلوك الشهير، لقد تجاهلوا عروضهم وسحبوها تماما".

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