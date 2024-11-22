نيمار يكشف مفاجأة بشأن تفكيره في الاعتزال

كتبت-هند عواد:

تحدث البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال السعودي، عن تفكيره في الاعتزال مبكرا، بعد الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الماضي.

وتعرض نيمار لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، في شهر أكتوبر 2023، خلال المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026، وعاد في أكتوبر الماضي، لكنه تعرض لإصابة عضلية جديدة، ويغيب لمدة 6 أسابيع.

وقال نيمار في تصريحات أبرزتها إذاعة TALK SPORT: "في بعض الأيام، عندما كنت أستيقظ، كنت أريد الاستسلام، الإصابة كانت تعبث بعقلي وجسدي، وعانيت من ألم شديد في الأسابيع الأولى".

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