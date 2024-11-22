خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي يتفقون على صلاح في الجولة 12

كتب - محمد القرش:

يكشف بعض أفضل مديري الفانتازي في العالم عن خططهم لشارة القيادة في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال خبير الفانتازي بن كرابتري: "بافتراض أن بالمر لائق بدنيًا، فأنا أفضل مباراته ضد ليستر، على الرغم من أنها خارج أرضه، لكن قد أميل إلى التحول إلى ألكسندر إيزاك (8.5 مليون جنيه إسترليني)، الذي يواجه وست هام على أرضه.

وأضاف خبير الفانتازي لي بونفيلد: "يحب ساوثهامبتون بناء اللعب من الخلف، لكن فريق ليفربول أساتذة في نصب الفخاخ والضغط العالي واستعادة الكرة في مناطق خطيرة، أتوقع أن يستفيد محمد صلاح (12.9 مليون جنيه إسترليني) من ذلك ومع متوسط ​​​​المصري الذي يبلغ حوالي 10 نقاط في المباراة، فسوف اضعه على شارة القيادة الخاصة بي، وربما استخدم "تريبل كابتن" معه".

وتابع خبير الفانتازي أوسكار: "سيكون صلاح قائدي، حيث يحتل ساوثهامبتون المرتبة الثانية من حيث الأهداف المتوقعة ضده (xGA) هذا الموسم، بينما يتمتع نجم ليفربول براحة جيدة، وحقق 10 نقاط أو أكثر في 7 مناسبات".

وزادت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "أشعر بالحيرة الشديدة هذا الأسبوع، ويبدو مواجهة صلاح لساوثهامبتون خيارًا رائعًا بناءً على عدد الأهداف التي سجلها هذا الموسم".

واختم خبير الفانتازي نيك هاريس: "لا يوجد سوى اختيار واحد لقائد الفريق هذا الأسبوع وهو صلاح، حيث يتمتع باللياقة البدنية والثبات، مما يجعله الاختيار الأفضل".

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