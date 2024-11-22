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فانتازي.. صلاح يقود أفضل تشكيل للجولة 12 من الدوري الإنجليزي

10:16 ص الجمعة 22 نوفمبر 2024

النجم المصري محمد صلاح

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كتب - محمد القرش:

يرشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة الثانية عشر من البريميرليج، يمكنهم تحقيق عوائد هجومية ودفاعية ضخمة.

وشهد التشكيل تواجد نجم ليفربول، محمد صلاح، قائدا للفريق، بينما جاء كول بالمر لاعب تشيلسي نائبا له.

أفضل تشكيل للجولة 12 من الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: بيكفورد (إيفرتون - 4.9 مليون).

خط الدفاع: جابرييل (أرسنال - 6.1 مليون) - كوناتي (ليفربول - 5.4 مليون) - لويس هال (نيوكاسل - 4.4 مليون).

خط الوسط: صلاح (ليفربول - 12.9 مليون) - بالمر (تشيلسي - 10.9 مليون) - ساكا (أرسنال - 10.1 مليون) - سيمنيو (بورنموث - 5.7 مليون).

خط الهجوم: واتكينز (أستون فيلا - 9 مليون) - إيزاك (نيوكاسل - 8.5 مليون) - راؤول خيمينيز (فولهام - 5.8 مليون).

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت.

أفضل تشكيل فانتازي الجولة 12

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