"دوري مصري وإسباني وألماني".. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

كتبت - نهى خورشيد

تقام اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري، العديد من المباريات الهامة بمختلف الملاعب العالمية، أبرزها لقاء الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

بيراميدز ضد البنك الأهلي.. الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 2.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 1.

الدوري الإسباني:

خيتافي ضد بلد الوليد.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 3.

الدوري المصري للسيدات:

المعادي واليخت ضد الزمالك.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

اتحاد بسيون ضد المصري.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

الجونة ضد زد.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

بيراميدز ضد الطيران.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

البنك الأهلي ضد بالم هايلز.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

الدوري الألماني:

بايرن ميونخ ضد أوجسبورج.. التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 5.

الدوري الفرنسي:

موناكو ضد بريست.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 4.

باريس سان جيرمان ضد تولوز.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 1.

الدوري السعودي:

الفيحاء ضد أهلي جدة.. الخامسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة.. SSC HD.

الأخدود ضد الشباب.. الخامسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة.. SSC HD.

النصر صد القادسية.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.. SS HD.

دوري نجوم قطر:

الريان ضد الشمال.. الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 2.

الخور ضد السد القطري.. الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت المفتوحة.