ملف مصراوي.. صليبي لنجل نجم الأهلي.. رسالة الحضري المثيرة.. استعدادات الأهلي لسيد البلد

كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الخميس، نستعرضها خلال السطور التالية:

"راضي بقضاء الله".. عمر سيد معوض يعلن إصابته بالرباط الصليبي للمرة الثانية

أعلن عمر سيد معوض لاعب ريال بيتيس الحالي والأهلي السابق، إصابته بقطع في الرباط الصليبي، للمرة الثانية بعد الإصابة الأولى التي تعرض لها، في سبتمبر 2023. ( لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

Couples الدوري المصري.. "كانت عايزة تنزلني بدري يوم ماتش الزمالك".. قصة حب وليد سليمان وزوجته (صور)

عادة ما تظهر المواقف معادن الناس الحقيقة، وهو بالتحديد حكاية حب وليد سليمان نجم النادي الأهلي الأسبق زوجته "ياسيمن". ( لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أيمن الشريعي لـ "مصراوي": "ياريت شادي محمد يخليه في ثغرات الكورة وحولنا الإداري للتحقيق"

شهدت الساعات القليلة الماضية أزمة في مباراة الأهلي وإنبي للسيدات، بعد إلغائها واحتساب المارد الأحمر فائزا بنتيجة 2-0، بسبب عدم توفر سيارة إسعاف للمباراة. . ( لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"غيرنا ماخدش بطولة ومصدعنا" .. عصام الحضري يثير الجدل برسالة جديدة

أثار عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر والأهلي السابق، جدل متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برسالة جديدة. ( لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بينهم مهاجم الفريق".. غيابات الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الدوري

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز. ( لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

هدفهم يطلعو ترند.. منشور مثير للجدل من عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

علق محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على الوضع السائد في الوسط الرياضي المصري. ( لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"مليئة بالتعصب وغير موفقة".. ردود أفعال قوية بعد تصريحات أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك

شهدت الساعات الماضية، حالة من الجدل الكبير على الساحة الرياضية داخل مصر، بعد تصريحات أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، المتعلقة بعدم انضمام لاعبي الفارس الأبيض من الانضمام لمنتخب مصر، خلال الفترة المقبلة. ( لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

10 صور ترصد تفاصيل إصابة عمر سيد معوض بالرباط الصليبي مرتين

أعلن عمر سيد معوض لاعب فريق الشباب بنادي ريال بيتيس الإسباني الحالي والأهلي السابق اليوم، إصابة للمرة الثانية بالرباط الصليبي. ( لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد المدير الفني بيب جوارديولا

أعلن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تجديد عقد الإٍسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق لمدة عامين. ( لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تعثر سيدات وادي دجلة في الدوري المصري بالتعادل مع مودرن سبورت

تعثر الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي وادي دجلة في الدوري المصري موسم 2023-2024، بالتعادل مع مودرن سبورت 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما، منذ قليل، في الجولة التاسعة. ( لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)