ستوري نجوم كرة القدم.. كتاب صلاح.. الحضري وأحمد حسن.. تهنئة نيمار لزميله

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة من أحد الكتب التي يقرأها.

وشارك حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة أحمد حسن.

كما نشر عمر الساعي لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامه بعض التدريبات البدنية.

وقام النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد الإسباني بنشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وحرص محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مشاركة متابعيه صورة له، رفقة أحد أصدقائه.

ونشر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما نشر رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وشارك عمر كمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه صورة له خلال تواجده رفقة منتخب مصر.

وحرص محمد الشناوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وهنأ اللاعب البرازيلي نيمار جونيور، لاعب فريق الهلال السعودي زميله بالفريق علي البليهي، بمناسبة عيد ميلاده.

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