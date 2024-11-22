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صفعت ابنتها.. مرشحة ترامب لوزارة التعليم تثير الجدل داخل حلبة المصارعة (فيديو)

08:00 ص الجمعة 22 نوفمبر 2024

ليندا مكماهون تصفع ابنتها ستيفاني

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كتبت-هند عواد:

أثارت ليندا مكماهون مرشحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزارة التربية والتعليم، جدلا واسعا، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لها داخل حلبة المصارعة " WWE".

وظهرت ليندا مكماهون في مقطع فيديو، تصفع ابنتها "ستيفاني"، كما ظهر المصارعان كين ستيف أوستن، وهما يمثلان ضربها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع اختيار ترامب لها لتولي منصب وزيرة التعليم.

وعملت ليندا مكماهون، في وقت سابق، في منصب الرئيس التنفيذي لشركة "World Wrestling Entertainment" للمصارعة، وأسست هذه الشركة مع التي زوجها فينس مكماهون.

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ليندا مكماهون تصفع ابنتها ستيفاني مرشحة ترامب لوزارة التعليم ليندا مكماهون داخل حلبة المصارعة المصارعان كين ستيف أوستن
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