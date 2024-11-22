صفعت ابنتها.. مرشحة ترامب لوزارة التعليم تثير الجدل داخل حلبة المصارعة (فيديو)

كتبت-هند عواد:

أثارت ليندا مكماهون مرشحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزارة التربية والتعليم، جدلا واسعا، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لها داخل حلبة المصارعة " WWE".

وظهرت ليندا مكماهون في مقطع فيديو، تصفع ابنتها "ستيفاني"، كما ظهر المصارعان كين ستيف أوستن، وهما يمثلان ضربها.

ليندا مكماهون، مرشحة #ترامب كوزيرة للتعليم كانت المديرة التنفيذية السابقة لشركة مصارعة المحترفين WWE 🤼‍♂️

بمجرد ترشيحها انتشرت لها فيديوهات من هذا النوع على وسائل التواصل 👇 pic.twitter.com/79Y9Wlmnxd — Rana Abtar - رنا أبتر (@Ranaabtar) November 20, 2024

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع اختيار ترامب لها لتولي منصب وزيرة التعليم.

يقال ان هذه

هي وزيرة التعليم في ادارة ترامب القادمة

ليندا ماكمنان

شريكةسابقة في WWE



ان كتب لنا البقاء

يبدو ان

امامنا ٤ اعوام من الكوميديا السوداء

pic.twitter.com/RSP5yANqTN — Hesham Naser_ هشام بن ناصر (@heshamnaser2012) November 20, 2024

وعملت ليندا مكماهون، في وقت سابق، في منصب الرئيس التنفيذي لشركة "World Wrestling Entertainment" للمصارعة، وأسست هذه الشركة مع التي زوجها فينس مكماهون.

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