صفعت ابنتها.. مرشحة ترامب لوزارة التعليم تثير الجدل داخل حلبة المصارعة (فيديو)
كتبت-هند عواد:
أثارت ليندا مكماهون مرشحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزارة التربية والتعليم، جدلا واسعا، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لها داخل حلبة المصارعة " WWE".
وظهرت ليندا مكماهون في مقطع فيديو، تصفع ابنتها "ستيفاني"، كما ظهر المصارعان كين ستيف أوستن، وهما يمثلان ضربها.
ليندا مكماهون، مرشحة #ترامب كوزيرة للتعليم كانت المديرة التنفيذية السابقة لشركة مصارعة المحترفين WWE 🤼♂️— Rana Abtar - رنا أبتر (@Ranaabtar) November 20, 2024
بمجرد ترشيحها انتشرت لها فيديوهات من هذا النوع على وسائل التواصل 👇 pic.twitter.com/79Y9Wlmnxd
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع اختيار ترامب لها لتولي منصب وزيرة التعليم.
يقال ان هذه— Hesham Naser_ هشام بن ناصر (@heshamnaser2012) November 20, 2024
هي وزيرة التعليم في ادارة ترامب القادمة
ليندا ماكمنان
شريكةسابقة في WWE
ان كتب لنا البقاء
يبدو ان
امامنا ٤ اعوام من الكوميديا السوداء
pic.twitter.com/RSP5yANqTN
وعملت ليندا مكماهون، في وقت سابق، في منصب الرئيس التنفيذي لشركة "World Wrestling Entertainment" للمصارعة، وأسست هذه الشركة مع التي زوجها فينس مكماهون.
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