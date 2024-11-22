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نجل أسطورة مانشستر سيتي.. حكاية حفيد دييجو مارادونا

06:02 ص الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    ابنة مارادونا الصغرى ونجلها
  • عرض 25 صورة
    بنيامين مع دييجو مارادونا
  • عرض 25 صورة
    ابنة مارادونا وزوجها سيرجيو أجويرو
  • عرض 25 صورة
    بنيامين نجل سيرجيو أجويرو وحفيد مارادونا
  • عرض 25 صورة
    بنيامين نجل سيرجيو أجويرو وحفيد مارادونا
  • عرض 25 صورة
    بنيامين نجل سيرجيو أجويرو وحفيد مارادونا
  • عرض 25 صورة
    بنيامين نجل سيرجيو أجويرو وحفيد مارادونا
  • عرض 25 صورة
    بنيامين نجل سيرجيو أجويرو وحفيد مارادونا
  • عرض 25 صورة
    بنيامين نجل سيرجيو أجويرو وحفيد مارادونا
  • عرض 25 صورة
    بنيامين نجل سيرجيو أجويرو وحفيد مارادونا (
  • عرض 25 صورة
    بنيامين نجل سيرجيو أجويرو وحفيد مارادونا
  • عرض 25 صورة
    بنيامين نجل سيرجيو أجويرو وحفيد مارادونا
  • عرض 25 صورة
    حفيد مارادونا مع شقيقته
  • عرض 25 صورة
    حفيد مارادونا وشقيقته ووالده سيرجيو أجويرو
  • عرض 25 صورة
    بنيامين نجل سيرجيو أجويرو وحفيد مارادونا
  • عرض 25 صورة
    دييجو مارادونا وحفيده
  • عرض 25 صورة
    بنيامين نجل سيرجيو أجويرو وحفيد مارادونا
  • عرض 25 صورة
    سيرجيو أجويرو وحفيد مارادونا
  • عرض 25 صورة
    سيرجيو أجويرو ونجله حفيد مارادونا
  • عرض 25 صورة
    مارادونا مع حفيده بنيامين
  • عرض 25 صورة
    ميسي مع بنيامين حفيد مارادونا
  • عرض 25 صورة
    ابنة مارادونا الصغرى ونجلها
  • عرض 25 صورة
    دييجو مارادونا وحفيده
  • عرض 25 صورة
    دييجو مارادونا وحفيده
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كتبت-هند عواد:

عاد بنيامين حفيد الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا، لخطف الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورته مع شقيقته لوالده المولودة حديثا، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدأ بنيامين صاحب الـ15 عاما، مسيرته الاحترافية، عام 2022، بالانضمام إلى نادي تيجري في دوري الدرجة التاسعة الأرجنتيني وارتدى معه القميص رقم 9، وبعدها انتقل إلى نادي إنديبندينتي في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني.

ولا يستمد بنيامين أصوله الكروية، من دييجو مارادونا فقط، إذ أنه نجل أسطورة مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو.

وتزوج سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي وبرشلونة السابق، بابنة مارادونا الصغرى جيانينا، في عام 2009، إلا أنهما انفصلا 2012، بعد زواج دام أربع سنوات، ووفقا لصحيفة "ذا صن"، كان مارادونا غاضبا من هذا الانفصال.

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نجل أسطورة مانشستر سيتي كاية حفيد دييجو مارادونا بنيامين حفيد الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا
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