كتبت-هند عواد:

عاد بنيامين حفيد الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا، لخطف الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورته مع شقيقته لوالده المولودة حديثا، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدأ بنيامين صاحب الـ15 عاما، مسيرته الاحترافية، عام 2022، بالانضمام إلى نادي تيجري في دوري الدرجة التاسعة الأرجنتيني وارتدى معه القميص رقم 9، وبعدها انتقل إلى نادي إنديبندينتي في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني.

ولا يستمد بنيامين أصوله الكروية، من دييجو مارادونا فقط، إذ أنه نجل أسطورة مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو.

وتزوج سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي وبرشلونة السابق، بابنة مارادونا الصغرى جيانينا، في عام 2009، إلا أنهما انفصلا 2012، بعد زواج دام أربع سنوات، ووفقا لصحيفة "ذا صن"، كان مارادونا غاضبا من هذا الانفصال.

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