مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد المدير الفني بيب جوارديولا

كتب - يوسف محمد:

أعلن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تجديد عقد الإٍسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق لمدة عامين.

وأشار مانشستر سيتي، في بيان رسمي أنه بتجديد عقد جوارديولا لمدة عامين، سيكون قضى أكثر من عقد "10 سنوات"، في صفوف الفريق السماوي.

وكان بيب جوارديولا، تولى القيادة الفنية لفريق مان سيتي في يوليو 2016، قاد الفريق خلالهم في 490 مباراة، حقق الفوز في 353 وتعادل في 70 مباراة وتعرض للهزيمة في 67 لقاء.

وتمكن جوارديولا من حصد 18 مباراة مع مان سيتي حتى الآن، بواقع 6 ألقاب لبطولة الدوري الإنجليزي، 4 ألقاب كأس إنجلترا، 3 ألقاب لبطولة السوبر الإنجليزي، لقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي، لقب لكلا من دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

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