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"راضي بقضاء الله".. عمر سيد معوض يعلن إصابته بالرباط الصليبي للمرة الثانية

04:37 م الخميس 21 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    عمر سيد معوض لاعب الأهلي
  • عرض 5 صورة
    عمر سيد معوض
  • عرض 5 صورة
    عمر سيد معوض بعد التوقيع مع والده ووليد سليمان ومحمد شوقي
  • عرض 5 صورة
    عمر سيد معوض
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كتبت-هند عواد:

أعلن عمر سيد معوض لاعب ريال بيتيس الحالي والأهلي السابق، إصابته بقطع في الرباط الصليبي، للمرة الثانية بعد الإصابة الأولى التي تعرض لها، في سبتمبر 2023.

وكتب عمر سيد معوض عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "إن الله يعطي أصعب معاركه لأقوى جنوده، الإصابة للمرة الثانية خلال مدة قصيرة ولكن هذه المرة مختلفة فأنا راضي جدا بقضاء الله والحمد لله أنه اختبار سهل مررت به من قبل وإن شاء الله سأتعامل معه بشكل أفضل وأسرع طريق".

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A post shared by Omar Moawad (@moawedjr)

وأضاف: "لقد حان الوقت لإعادة التشغيل وإعادة الضبط وإعادة البناء والتركيز من أجل حلمي، لقد حان الوقت وسأعود إلى الميدان إن شاء الله للقتال مرة أخرى، لقد خسرت الكثير من المرات ولكن هذه المرة مجرد البداية ولم ينته الأمر حتى أفوز".

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