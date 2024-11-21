جماهير ليفربول تطالب برحيل المدير الرياضي بسبب محمد صلاح

كتبت-هند عواد:

تطالب جماهير ليفربول برحيل المدير الرياضي للفريق ريتشارد هيوز، بسبب المحترف المصري محمد صلاح، والذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وذكر موقع " footballinsider"، أن مشجعي ليفربول يريدون مغادرة ريتشارد هيوز للفريق، بسبب عدم تمديد التعاقد مع محمد صلاح.

وأضاف الموقع، أن أولوية صلاح البقاء في ليفربول، أن عائلته مستقرة ويتمتع بدعم الجماهير، وإمكانية توقيعه لأي فريق في يناير المقبل تفرض ضغوطا على إدارة الريدز.

ويتعامل ليفربول مع ثلاثة لاعبين نجوم تنتهي عقودهم في نهاية الموسم، وهما فيرجيل فان ديك، ترينت ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح.

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