شجعته متجاهلة منتخب بلادها.. 20 صورة لـجورجينا بقصمان أندية انضم إليها كريستيانو رونالدو

تعد قصة حب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، واحدة من أشهر قصص الحب التي تشهدها ملاعب كرة القدم، وعاشها نجوم الساحرة المستديرة، وهى القصة الذي بدأت بين الثنائي منذ عام 2016، حينما التقى رونالدو بجورجينا في متجر "جوتشي"، الذي كانت تعمل به في إسبانيا.

وكان الظهور الأول لجورجينا رفقة رونالدو في حفل الكرة الذهبية، عام 2017 التي توج بها الأسطورة البرتغالية.

وتلعب عارضة الأزياء جورجينا رودريجز، دوراً مهماً في حياة أسطورة الكرة البرتغالية وبشكل خاص في مسيرته الرياضية، منذ ارتباطها به في عام 2016، خاصة في ظل دعمها المتواصل له، في مختلف الأندية التي لعب لها.

ولم يتوقف دعم جورجينا لرونالدو عند التنقل معه بشكل مستمر في الملعب فقط، بل أن عارضة الأزياء الأرجنتينية والتي تمتلك أيضاً الجنسية الإسبانية، قامت بدعم رونالدو أمام منتخب بلادها إسبانيا، في كأس العالم عام 2018، خلال مواجهة البرتغال وإسبانيا والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكلا منهما.

وعلى الجانب الآخر، ساهم النجم البرتغالي في تغيير حياة جورجينا بشكل كبير، بعدما أصبحت واجهة دعائية للكثير من الشركات، في ظل ظهورها الدائم رفقة رونالدو في المحافل المختلفة والكثير من المباريات أيضاً.

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