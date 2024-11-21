ملف مصراوي.. خلع بيج رامي.. فوزين للفراعنة.. ترشح مسار لجوائز الكاف

كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الأربعاء، نستعرضها خلال السطور التالية:

"بعد الحكم بخلعه".. القصة الكاملة لأزمة بيج رامي وزيجته الثانية

عادت أزمات لاعب كمال الأجسام بيج رامي، للظهور مرة أخرى، بعدما قضت محكمة الأسرة في المنتزه بالإسكندرية بتطليق مي السنهورى منه، طلقة بائنة للخلع. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

زواج مرتين وقصة حب.. ...10 صور لحكايات الحب في حياة عمرو زكي

"حياتي في النور"، بهذه العبارات كشف عمرو زكي كواليس حياته الزوجية والعاطفية، كما تحدث عن حقيقة ارتباطه بمنه فضالى بعد انتشار صورة جمعته بها في وقت سابق. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

كاف يرشح نادي مسار ولاعباته ومدربه لجوائز الأفضل في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أسماء المرشحين لجوائز كرة القدم النسائية في إفريقيا لعام 2024، للحفل السنوي يوم 16 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"ريمونتادا للفراعنة".. منتخب مصر للناشئين يعود بفوز مثير على تونس بتصفيات شمال إفريقيا

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 فوزًا مثيرًا على نظيره التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.(لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أغنى 22 ناديا كرة قدم في العالم 2024.. من يتصدر؟

هل تعلم أن أغنى أندية كرة القدم في العالم تبلغ قيمتها مليارات الدولارات؟ هذه الأندية مملوكة لأفراد أو شركات النخبة ولديها طرق متعددة لكسب المال، بما في ذلك تذاكر المباريات وترويج العلامات التجارية. وهي معروفة بتوقيع عقود مع أفضل اللاعبين في العالم ودفع رواتب سخية لهم. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

انتهت أزمة الشيك.. كهربا يسدد الغرامة وينعش خزينة الزمالك بالفوائد

حصل نادي الزمالك على باقي المستحقات الخاصة بغرامة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي بشكل رسمي. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"الأول لـ ميكالي".. منتخب مصر للشباب يهزم ليبيا ويحافظ على حظوظه ببطولة شمال إفريقيا

حافظ منتخب مصر للشباب مواليد 2005 تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي على حظوظه في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، بعد فوزه على نظيره الليبي بنتيجة 2-1 في إطار الجولة الثالثة من بطولة شمال إفريقيا. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

لماذا شارك لاعب منتخب فلسطين الحالي مع شباب إسرائيل؟.. صحفي فلسطيني يوضح

كشف الصحفي الفلسطيني أنس النجار، عن السبب وراء لعب عدد من اللاعبين أصحاب الأصول الفلسطينية، رفقة منتخب الكيان الصهيوني، مشيراً إلى الصعوبات التي يواجهها اللاعبين للمشاركة رفقة منتخب فلسطين. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بعد شهر من انفصاله.. ألكسندر آرنولد يرتبط بصديقة جديدة.. من هي؟ (صور)

تم رصد نجم ليفربول وإنجلترا ترينت ألكسندر أرنولد وهو يتجول في إنجلترا مع عارضة الأزياء إستيل بهنكي، بعد أشهر من انفصاله عن صديقته السابقة. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مبادرة إنسانية من قطاع الكرة بنادي إنبي بعد وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

أعلن نادي إنبي عن مبادرة إنسانية من قطاع الكرة إلى روح محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ، الذي توفي عقب سقوطه في مباراة فريقه أمام القزازين في دوري القسم الثاني. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)