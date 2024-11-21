ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح في تدريبات الريدز.. نجوم الأهلي من المران.. السولية رفقة أحمد عز

رغم الخسارة في نصف النهائي.. مكسبان لسيدات مسار في دوري أبطال أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للريدز.

وقام المغربي أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه.

كما نشر رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنشر صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للمارد الأحمر.

وشارك أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وحرص عمرو السولية، نجم النادي الأهلي على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بنشر صورة له داخل صالة الجيم رفقة الممثل أحمد عز.

ونشر نجم النادي الأهلي ومنتخب والمنتخب المغربي، يحيى عطية الله صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للنادي الأهلي.

كما نشر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للملكي.

وشارك محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وقام كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، بنشر صورة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وحرص محمد النني لاعب فريق الجزيرة الإماراتي ومنتخب مصر، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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