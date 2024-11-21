رغم الخسارة في نصف النهائي.. مكسبان لسيدات مسار في دوري أبطال أفريقيا

كتبت-هند عواد:

خسر فريق مسار لقب دوري أبطال أفريقيا للسيدات، بالهزيمة من الجيش الملكي المغربي في نصف النهائي.

وعلى الرغم من خسارة اللقب إلا أن الفريق حقق إنجازا تاريخيا، كأول فريق مصري يصل إلى هذا الدور، إلا أنه ما زال ينافس على المركز الثالث في البطولة، بمواجهة إيدو كوينز النيجيري، مساء الجمعة المقبل.

وفي حالة فوز سيدات مسار بالمركز الثالث، سيكون أول فريق مصري يحقق هذا الإنجاز، ولا يعد هذا المكسب الوحيد لسيدات مسار.

ويستفيد سيدات مسار ماليا، في حالة الفوز بالمركز الثالث في بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، إذ يحصل على مكافأة قدرها 350 ألف دولار أمريكي.

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