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"ريمونتادا للفراعنة".. منتخب مصر للناشئين يعود بفوز مثير على تونس بتصفيات شمال إفريقيا

09:22 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    فوز منتخب 2008 على تونس
  • عرض 5 صورة
    فوز منتخب 2008 على تونس
  • عرض 5 صورة
    فوز منتخب 2008 على تونس
  • عرض 5 صورة
    فوز منتخب 2008 على تونس
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كتبت - نهى خورشيد

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 فوزًا مثيرًا على نظيره التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وسجل أهداف مصر في اللقاء كلا من بلال عطية، ثم أضاف عبد العزيز الزغبي هدفين بعد تقدم المنتخب التونسي في اللقاء.

بهذا الانتصار، عزز منتخب مصر حظوظه في التأهل للبطولة القارية، حيث يتبقى للفراعنة مباراة واحدة في التصفيات أمام منتخب ليبيا، التي ستحدد مصيره النهائي في المنافسة.

فوز منتخب مصر للناشئين على تونس ريمونتادا للفراعنة تصفيات شمال إفريقيا منتخب مصر للناشئين مواليد 2008
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