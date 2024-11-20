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لماذا يكره الإسرائيليون بعض أنديتهم في الدوري الصهيوني؟.. أنس النجار يشرح

09:20 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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    محمود جابر مع لاعبي مكابي حيفا
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    محمود جابر لاعب مكابي حيفا
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    محمود جابر لاعب المنتخب الإٍسرائيلي
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    محمود جابر لاعب الكيان الصهيوني
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    عطا جابر لاعب منتخب فلسطين
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    عطا جابر لاعب فلسطين وزوجته
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    عطا جابر لاعب منتخب فلسطين
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كتب - يوسف محمد:

علق الصحفي الفلسطيني أنس النجار، على قيام عدد من اللاعبين أصحاب الأصول الفلسطينية، باللعب في الدوري الإسرائيلي ومع الفرق الإسرائيلية.

وقال النجار في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك العديد من لاعبي المنتخب الفلسطيني، يلعبون في أندية تنشط بالدوري الإسرائيلي".

وأضاف: "هذه الأندية، على الرغم من وجودها بالدوري الإسرائيلي إلا أنه يمارس ضدها عنصرية من الإسرائيليين، لأنها تعود للأكثرية العربية وللقومية العربية".

والجدير بالذكر أن هناك الكثير من اللاعبين أصحاب الأصول الفلسطينية، يشاركون رفقة منتخب الكيان الصهيوني، مثل: "مؤنس دبور، ضياء سبع، محمود جابر".

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