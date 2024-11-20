كتب - يوسف محمد:

علق الصحفي الفلسطيني أنس النجار، على قيام عدد من اللاعبين أصحاب الأصول الفلسطينية، باللعب في الدوري الإسرائيلي ومع الفرق الإسرائيلية.

وقال النجار في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك العديد من لاعبي المنتخب الفلسطيني، يلعبون في أندية تنشط بالدوري الإسرائيلي".

وأضاف: "هذه الأندية، على الرغم من وجودها بالدوري الإسرائيلي إلا أنه يمارس ضدها عنصرية من الإسرائيليين، لأنها تعود للأكثرية العربية وللقومية العربية".

والجدير بالذكر أن هناك الكثير من اللاعبين أصحاب الأصول الفلسطينية، يشاركون رفقة منتخب الكيان الصهيوني، مثل: "مؤنس دبور، ضياء سبع، محمود جابر".

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