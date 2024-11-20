لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا

ليبيا- الشباب

1 2
17:00

مصر - شباب

تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا

الجزائر - شباب

1 1
20:00

المغرب - الشباب

تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا

تونس

2 3
18:00

مصر

تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا

ليبيا

0 1
21:00

المغرب

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

1 0
02:00

بيرو

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

1 1
02:45

أوروجواي

جميع المباريات

إعلان

لماذا شارك لاعب منتخب فلسطين الحالي مع شباب إسرائيل؟.. صحفي فلسطيني يوضح

09:15 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    ضياء سبع وزوجته (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    ضياء سبع وزوجته (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    ضياء سبع وزوجته (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    الإٍسرائيلي محمود جابر
  • عرض 25 صورة
    الإسرائيل محمود جابر
  • عرض 25 صورة
    محمود جابر 1
  • عرض 25 صورة
    محمود جابر لاعب إسرائيل
  • عرض 25 صورة
    عبدالله جابر لاعب منتخب فلسطين السابق
  • عرض 25 صورة
    الفلسطيني عبد الله جابر
  • عرض 25 صورة
    عبد الله جابر لاعب منتخب فلسطين السابق
  • عرض 25 صورة
    اللاعب الفلسطين عبد الله جابر
  • عرض 25 صورة
    اللاعب الإسرائيلي محمد أبو فاني (12) - Copy (1)
  • عرض 25 صورة
    اللاعب الإسرائيلي محمد أبو فاني (14) (1)
  • عرض 25 صورة
    اللاعب الإسرائيلي محمد أبو فاني (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    اللاعب الإسرائيلي محمد أبو فاني (9) (1)
  • عرض 25 صورة
    عطا جابر لاعب فلسطين وزوجته
  • عرض 25 صورة
    عطا جابر لاعب منتخب فلسطين
  • عرض 25 صورة
    عطا جابر لاعب فلسطين وزوجته
  • عرض 25 صورة
    عطا جابر لاعب فلسطين وزوجته
  • عرض 25 صورة
    عطا جابر لاعب فلسطين وزوجته
  • عرض 25 صورة
    الإسرائيلي مؤنس دبور لاعب سباب أهلي دبي
  • عرض 25 صورة
    مؤنس دبور لاعب إسرائيل السابق
  • عرض 25 صورة
    مؤنس دبور لاعب منتخب إسرائيل السابق
  • عرض 25 صورة
    مؤنس دبور وزوجته 1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

كشف الصحفي الفلسطيني أنس النجار، عن السبب وراء لعب عدد من اللاعبين أصحاب الأصول الفلسطينية، رفقة منتخب الكيان الصهيوني، مشيراً إلى الصعوبات التي يواجهها اللاعبين للمشاركة رفقة منتخب فلسطين.

وتضم قائمة منتخب فلسطين الحالية، لاعب سبق له المشاركة رفقة منتخب إسرائيل للشباب تحت 21 عاماً، وهو اللاعب عطا جابر لاعب فريق قطر القطري الحالي.

وقال النجار في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "اللاعب مثل إسرائيل في فئات الشباب، لأن أوراقه هى أوراق إسرائيلية وهذا أمر فرض عليه".

وتابع: "عند مشاركته اللاعب بعد ذلك مع منتخب فلسطين، لا بد من إصدار هوية فلسطينية وجواز سفر فلسطين له".

أقرأ أيضاً:
أحدهم لعب للطرفين.. 6 قصص للاعبين فلسطينين شاركوا مع منتخب إسرائيل (صور)

لماذا يشارك لاعبو فلسطين مع منتخب إسرائيل؟.. صحفي فلسطيني يشرح

منتخب إسرائيل منتخب فلسطين أنس النجار جنسيات لاعبي منتخب إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* إزاي تعرف نتيجة قرعة الحج من موقع وزارة الداخلية بالرقم القومي؟
الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه