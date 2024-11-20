لماذا شارك لاعب منتخب فلسطين الحالي مع شباب إسرائيل؟.. صحفي فلسطيني يوضح

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لماذا يكره الإسرائيليون بعض أنديتهم في الدوري الصهيوني؟.. أنس النجار

كتب - يوسف محمد:

كشف الصحفي الفلسطيني أنس النجار، عن السبب وراء لعب عدد من اللاعبين أصحاب الأصول الفلسطينية، رفقة منتخب الكيان الصهيوني، مشيراً إلى الصعوبات التي يواجهها اللاعبين للمشاركة رفقة منتخب فلسطين.

وتضم قائمة منتخب فلسطين الحالية، لاعب سبق له المشاركة رفقة منتخب إسرائيل للشباب تحت 21 عاماً، وهو اللاعب عطا جابر لاعب فريق قطر القطري الحالي.

وقال النجار في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "اللاعب مثل إسرائيل في فئات الشباب، لأن أوراقه هى أوراق إسرائيلية وهذا أمر فرض عليه".

وتابع: "عند مشاركته اللاعب بعد ذلك مع منتخب فلسطين، لا بد من إصدار هوية فلسطينية وجواز سفر فلسطين له".

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