"الأول لـ ميكالي".. منتخب مصر للشباب يهزم ليبيا ويحافظ على حظوظه ببطولة شمال إفريقيا

كتبت - نهى خورشيد

حافظ منتخب مصر للشباب مواليد 2005 تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي على حظوظه في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، بعد فوزه على نظيره الليبي بنتيجة 2-1 في إطار الجولة الثالثة من بطولة شمال إفريقيا.

افتتح احمد كاباكا التسجيل لصالح منتخب مصر من ركلة جزاء في الدقيقة 75، قبل أن يخطف عبد الله البوستنتيدى الهدف الثاني والفوز للفراعنة في الدقيقة 89.

بهذا الفوز، رفع المنتخب المصري رصيده إلى أربع نقاط، ليحتل المركز الثاني خلف المغرب المتصدر، ينتظر المنتخب نتيجة مباراة المغرب والجزائر، التي ستقام في وقت لاحق اليوم.

ويعتبر فوز الفراعنة اليوم هو الأول في مشوار ميكالي مع المنتخب منذ توليه المهمة، حيث خسر اللقاء الأول أمام المغرب، بينما تعادل مع الجزائر في الجولة الثانية.