فانتازي.. مباريات نارية لليونايتد.. وفرصة أرسنال لصدارة الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

يدخل الدوري الإنجليزي الممتاز في مرحلته الأكثر صعوبة بالموسم خلال فترة ما قبل نهاية عام 2024، حيث تشهد التسع جولات المقبلة 90 مباراة خلال 45 يوما فقط.

ويحلل الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي جدول مباريات 20 فريقا من أجل تحديد أفضلها وأسوئها خلال الفترة المقبلة، وفقا لتصنيف صعوبة المباريات (FDR).

FDR، هي أداة مستخدمة في فانتازي الدوري الإنجليزي، تقوم بتصنيف المباريات من واحد (سهل) إلى خمسة (صعب)، حيث يشير اللون الأخضر إلى المباريات الأسهل واللون الأحمر إلى المباريات الأصعب.

من لديه أصعب المباريات؟

على الورق، يخوض إيفرتون أصعب سلسلة من المباريات، يليه ليستر سيتي بفارق ضئيل.

وبحسب موقع FDR، فإن فريق إيفرتون لديه متوسط درجة صعوبة 3.6 لمبارياته التسع المقبلة، حيث يواجه الأندية الخمسة الأولى الحالية على التوالي (من الجولة 15 حتى 19)، بما في ذلك رحلات خارج الديار إلى آرسنال ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى استضافة منافسي ميرسيسايد ومتصدر الدوري ليفربول، كما يواجهون تشيلسي ونوتنجهام فورست على أرضهم.

وبالإضافة إلى ذلك، سيكون إيفرتون أول فريق يزور مانشستر يونايتد في أولد ترافورد تحت قيادة مدربه البرتغالي الجديد روبين أموريم.

ويواجه ليستر أيضًا فترة مباريات صعبة، حيث يبلغ متوسط FDR الخاص به 3.4، ويختتمون عام 2024 بمباراتين متتاليتين ضد ليفربول ومانشستر سيتي، قبل أن يبدأوا عام 2025 برحلة صعبة إلى أستون فيلا.

وتنطلق مسيرة الثعالب بمباراة على أرضهم ضد تشيلسي، تليها رحلة صعبة إلى برينتفورد، الذي يتمتع بأفضل سجل على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

من لديه أسهل المباريات؟

يتمتع تشيلسي بأفضل معدل خلال المباريات التسع المقبلة، بتقييم 2.3، ورغم أن ست من هذه المباريات ستقام خارج الديار، فإن الجدول جيد نسبيًا، حيث يحتل خمسة من خصومه حاليًا المراكز الستة الأخيرة في جدول ترتيب الدوري.

وسيسافر فريق إنزو ماريسكا إلى ليستر سيتي وساوثامبتون وإيفرتون وإيبسويتش تاون وكريستال بالاس، وجميعهم فرق تنافس بالقرب من قاع الجدول، لكن الرحلة ليست خالية من التحديات، إذ يواجه تشيلسي مباراة ديربي لندنية صعبة أمام توتنهام هوتسبير في الجولة 15.

ويقدم نظام FDR التشجيع لفريق ولفرهامبتون واندررز، الذي يحتل حاليا المركز التاسع عشر، بفوز واحد فقط في الدوري هذا الموسم.

ومع متوسط تقييم مباريات 2.6 لمبارياتهم التسع المقبلة، يتضمن جدولهم المقبل مباريات ضد فرق متعثرة مثل إيفرتون، ووست هام يونايتد، وإيبسويتش، وليستر، وكل منهم فاز بثلاث مباريات أو أقل هذا الموسم.

وتُختتم فترة المباريات بالنسبة للذئاب بثلاث تحديات وفقًا لـ FDR، ضد مانشستر يونايتد وتوتنهام ونوتنجهام فورست.

هل يقترب آرسنال من تقليص الفارق مع الصدارة؟

لدى آرسنال فرصة لتقليص الفارق مع منافسيه على اللقب مانشستر سيتي وليفربول، اللذين يواجهان بعضهما البعض في مباراة مثيرة في الجولة الثالثة عشرة.

وقد صنف نظام FDR جدول مباريات الجانرز عند 2.6، مقارنة بـ 3.0 لمانشستر سيتي و2.9 لفريق ليفربول، وتبدو مباريات أرسنال المقبلة جيدة نسبيًا، حيث من المقرر أن يخوضوا مباريات ضد إيفرتون وكريستال بالاس وإيبسويتش في الأسابيع من 16 إلى 18، وهذا يمثل فرصة ممتازة لفريق ميكيل أرتيتا للاستفادة من جداول منافسيهم الأكثر صعوبة وتقليص الفجوة في صدارة الجدول.